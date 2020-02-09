Ebru Gündeş: Her şey çok güzel - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; ünlü sanatçı Ebru Gündeş, uzun zaman sonra ilk kez gecelerde görüntülendi. Taksim'deki bir otelden çıkış yapan Gündeş, Beşiktaş'ta aracı ile seyir halindeyken objektiflere yansıdı.

Gazetecilerin ısrarlarına rağmen tek kelime etmeyen Gündeş, "Her şey yolunda. Çok güzel. Kendinize iyi bakın" diyerek el salladı.