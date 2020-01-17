"GÜNAHIMIZI ALMASINLAR"

Biz anlaşarak boşandık. Bana 10 sene hizmet etti diye bir şey demedim. O bana kadınlık, ben ona kocalık yaptım. 'Bütün her şeyim ona helal olsun' dedim. Başka şeylere çekmesin kimse. Hanımın ve benim günahımı almasınlar. Ben şu an işime, gücüme bakıyorum. Tekrar evlilik kısmet... Hayatımda müzik ve ailem var.