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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz hafta sonu iki gece üst üste bir mekanda sahne aldı. Rezervasyonların günler öncesinden kapandığı 2 gecede Gündeş, sevilen şarkıları ve muhteşem sahne performansı ile izleyenleri büyüledi.

Elie Saab imzalı çok renkli ve payetli tulumuyla sahneye çıkan Gündeş, "Siyahı da var, beyazı da... Hayat rengarenk, önemli olan sağlıkla her rengi doyasıya yaşamak" sözleri ile konsere başladı.

"ASLA UMUTSUZ OLMAYIN"

Sahnenin ikinci bölümünde Maticevski tasarımı siyah straplez elbise ile sahne alan Gündeş, unutulmayan arabesk parçalarla izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Konser sırasında izleyenlere seslenen Gündeş, "Zaman zaman mutsuz olabilirsiniz ama asla umutsuz olmayın" diyerek Tahir Paker'in efsaneleşmiş şarkısı 'Mutlu Ol Yeter'i seslendirdi.