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        Haberler Ekonomi Emlak EBRD'den Rönesans Gayrimenkul Yatırım'a 30 milyon euro kredi - Emlak Haberleri

        EBRD'den Rönesans Gayrimenkul Yatırım'a 30 milyon euro kredi

        Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), deprem desteklerinin bir parçası olarak Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ'ye 30 milyon euroluk kredi sağladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 12:56 Güncelleme: 27.03.2024 - 12:56
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        EBRD'den Rönesans'a kredi
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        Rönesans'tan yapılan açıklamaya göre, EBRD, Rönesans Holding grup şirketlerinden Rönesans Gayrimentul Yatırım AŞ'ye (RGY) 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeleri destekleme programı kapsamında 30 milyon euroluk uzun vadeli finansman sağladı.

        Avrupa Birliği'nin garantisiyle desteklenecek finansman ile bölge halkının geçim kaynaklarının korunması amaçlanıyor.

        Kredi ile Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki Piazza Alışveriş Merkezlerine destek sağlanması hedefleniyor. Kadınlara yönelik beceri geliştirme programı ve zanaat üretimi eğitimlerinin de finanse edileceği kredinin deprem sonrası yaşanan göç nedeniyle iş gücü eksikliğiyle karşı karşıya kalan AVM kiracılarına satış eğitimleri gibi konularda da fayda sağlaması bekleniyor.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink, ziyareti sırasında bölgede depremlerin bıraktığı yıkıcı etkiyi görmenin kendisini şok ettiğini ve üzdüğünü belirtti.

        Rigterink, buradaki yerel halkın dayanıklılığı ve kararlılığının kendisini etkilemeye devam ettiğini anlatarak, "Yeniden inşa uzun bir süreçtir ve birçok yıl alabilir, özel sektörün potansiyeline yeniden kavuşması ile başlayacaktır. Gururla söyleyebilirim ki, başlangıçtaki 1,5 milyar euroluk deprem yatırım paketimizin yarısından fazlasını kullanıma sunduk. Bölgenin geçim kaynaklarını koruyan projeleri destekleyerek Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp de EBRD ile güçlü ve uzun süreli bir ortaklıkları olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

        "EBRD ile 15 yıldır iş birliği yapmaktan ve sosyal altyapı yatırım projelerimizde birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıllarda, sağlık yatırım projelerimiz için EBRD'den 500 milyon euronun üzerinde finansman sağladık. Bu finansmanla, iş birliğimizi Türkiye'deki gayrimenkul sektöründe de genişletiyoruz. Yeni iş birliğimiz, depremden etkilenen bölgedeki iyileşme sürecine katkıda bulunacak ve depremin etkilerini hafifletmeyi amaçlayan uzun dönemli uygulamalarımızın bir parçası olacak."

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