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EBRD'den Antalya Havalimanı için 140 milyon Euro finansman

EBRD, Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme (FTA) tarafına Antalya'da Havalimanı yatırımı için 140 milyon Euro finansman sağlayacağını duyurdu.

Giriş: 31.03.2023 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
EBRD'den Antalya Havalimanı için 140 milyon Euro finansman
AA

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yapılan açıklamada, Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme (FTA) tarafına Antalya'da Havalimanı yatırımı için hayata geçirilecek sermaye yatırımları köprü kredisinin, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) fonlarını içeren bir finansman paketinin parçası olduğu belirtildi.

YEŞİL YATIRIMLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SAĞLANACAK

Bankanın açıklamasında, EBRD'nin FTA'ya sağladığı 140 milyon Euro finansmanın Antalya Havalimanı'nın yeni altyapısının tamamlanması, enerji verimliliğinin artırılması ve güneş santrali gibi yeşil yatırımların gerçekleştirilmesini sağlayacağı ifade edildi.

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Nandita Parshad, finansmana ilişkin değerlendirmesinde, Antalya Havalimanı'nın Türkiye'de turizm sektörü ve ekonominin büyümesinde önemli bir altyapı olduğunu belirterek, "FTA'nın burada daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesinden memnunuz" ifadesini kullandı.

TAV Havalimanları CFO'su Burcu Geriş de bu finansmanının havalimanındaki kapasite artırımlarına katkı sağlayacağını ve devam eden yatırımların Antalya Havalimanı'nın pozisyonunu güçlendireceğini kaydetti.

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