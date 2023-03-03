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Ebrar Mazhar'dan 'Aşk Öldürür'

Ebrar Mazhar, yeni şarkısı 'Aşk Öldürür’ü müzikseverlerle buluşturdu

Giriş: 03.03.2023 - 14:36 | Güncelleme: ABONE OL
Ebrar Mazhar'dan 'Aşk Öldürür' - Magazin haberleri
Ebrar Mazhar'dan 'Aşk Öldürür'
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Ebrar Mazhar, sırasıyla 'Gitme', 'Kafalar Gidik' ve 'Bana Bunu Yapma' adlı şarkılarının ardından dördüncü solo çalışması 'Aşk Öldürür' ile üretkenliğini sürdürdü.

Mazhar, parçasında aşk kavramının insan üzerindeki etkilerini ve aşkın karşısında çaresiz kalan kişilerin yaşadığı duyguları anlattı.

Ebrar Mazhar’ın tüm dijital platformlarda buluşan 'Aşk Öldürür' adlı şarkısının sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olurken, projenin mix ve mastering’i ise Arzu Alsan imzası taşıdı.

"DESTEKLERİMİZ SÜRÜYOR"

Mazhar, Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı depremler hakkında da duygularını, "Yaşanan deprem ve kayıplar Kuzey Makedonya ve Kosova'da yaşayan Türk'ler başta olmak üzere tüm Balkan coğrafyasını derinden üzdü. Buradaki herkes elinden geldiği kadar yardımda bulunmaya çalıştı. Bölgeye desteklerimiz sürüyor. Kayıplarımızın ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve felaket sonucu yaralananlar için de acil şifalar dilerim" şeklinde paylaştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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