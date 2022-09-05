Merve Kara, 9 yaşındaki kızı Ebrar’ın 3 yıl önce kocası Cihan tarafından kaçırıldığını söyleyerek "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme"den yardım istedi.

Merve Kara, kocasının kendisine ihanet suçlamasında bulunduğunu, intikam için kızını kaçırdığını söyledi.