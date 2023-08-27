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        Haberler Yaşam Ebeveynlerin "Gülsem mi ağlasam mı?" diye düşündüğü komik anlar

        Ebeveynlerin "Gülsem mi ağlasam mı?" diye düşündüğü komik anlar

        Çocuk sahibi olmak sadece onları büyütmek değil aynı zamanda çocukların eğlenceli ve inanılmaz dünyalarına da şahit olmak demek. Reddit ve Imgur kullanıcıları, çocuklarıyla yaşadıkları komik anları paylaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:38 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:38
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        • 1

          “Kızım bir pipetin yetmediğini hissetti.”

        • 2

          "Dur sana yardım edeyim!"

        • 3

          "Oğlum büyük bir karışıklık yarattı. Bu onun 'sadece açıklamama izin ver' yüzü."

        • 4

          “Kızım bunun kendisi olduğunu sanıyordu. Bonus: Oğlum arka planda.”

        • 5

          "Kızımı güzel bir akşam yemeğine çıkardım."

        • 6

          "Bu çocuk doğru noktalara değiniyor."

          Anne, sana şunu söylemek istiyorum ki Anneler Günü, ben olmasam imkânsız olurdu. Salonda hediyemi bekliyorum. Sevgilerle, Joshua.

        • 7

          "Oğlum oyuncak köpeğini beslerken, gerçek köpeğimiz dışarıda kızgın bir halde onu izleyerek oturuyor."

        • 8

          "Oğlum böyle uyuyordu. Ölümsüz olabilir."

          Kaynak: Reddit, Imgur

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