Ebeveynler dikkat! Çocuklarınızın kemik sağlığını koruma altına alın: Kalsiyum, D vitamini ve düzenli egzersiz!

Bu nedenle, erken yaşlardan itibaren kemik sağlığını desteklemek, ileriki yıllarda osteoporoz ve kırık riskini azaltmak için hayati önem taşır. Çocukların sağlıklı kemikler geliştirmesine yardımcı olmanın üç temel bileşeni; yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı ile düzenli egzersiz yapmaktır.