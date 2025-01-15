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        Haberler Sağlık Ebelerin rehberliği "normal doğum" oranlarını artıracak | Sağlık Haberleri

        Ebelerin rehberliği "normal doğum" oranlarını artıracak

        Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmaların anne adaylarına gebeliğinin ilk döneminden bebeğini kucağına alana kadarki süreçte olumlu katkı sağlayacağını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:06 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:06
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        Ebelerin rehberliği "normal doğum" oranlarını artıracak
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        Ceviz, ebelere yönelik eğitim programı için geldiği Antalya'da yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, normal doğumun teşvik edilmesi kapsamında ülke genelinde faaliyetlere başladıklarını söyledi.

        "Her Gebeye Ebe Projesi"nin hayata geçirildiğini anlatan Ceviz, Sağlık Bakanlığınca özellikle normal doğumun teşvik edilmesi ve oranlarının artırılması için oluşturulan gebe okulları, anne dostu hastaneler ve ebe poliklinikleri sayısının artırıldığını, ebelerin güçlendirildiğini kaydetti.

        Kadının, gebe olduğunu öğrendiği ilk andan bebeğini kucağına alana kadarki süreçte ebelerin rehberliğinde olacağını belirten Ceviz, Antalya'daki "Eğitici Eğitimi-Ebelik Normal Doğum Bilgi ve Beceri Arttırma ve Afete Hazır Olunuş Eğitimi"ne katılan 300 ebenin, akademisyenlerle yıl sonuna kadar ülke genelindeki 5 bin 600'ün üzerinde ebenin eğitimini tamamlayacağını bildirdi.

        Doğumda aktif rol oynayan ebelere verdikleri eğitimlerle farkındalık oluşturarak ve bilgi güncellemeleri yaparak annelerin normal doğuma teşvik edilebileceğini dile getiren Ceviz, şöyle konuştu: "Anne adaylarının rahat gebelik ve doğum süreci geçirmesi için her aşamada ebeler yanında olacak. Anne adayının beslenmesinden nasıl egzersiz yapacağına, nelere dikkat edeceğine kadar her şey öğretiliyor. Ağrıyla baş etme yöntemleri, masaj, pilates veya nefes egzersizi anlatılıyor. Doğum çantasının hazırlanmasından doğum sonrası anne ve bebek bakımına, emzirmeye, bebeğin altını değiştirmeye kadar her şey uygulamalı gösteriliyor. Anneye doğumda eşlik edecek kişiye de aynı eğitimleri veriyoruz. Doğum için hastaneye geldiğinden doğum sonrasına kadar ebelerimiz eşlik ediyor."

        "ÇALIŞMALARIMIZ DOĞURGANLIK HIZI VE SAĞLIKLI NÜFUSUN ARTMASI İÇİN ÖNEMLİ"

        Ceviz, "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı"nı kamu hastanelerinde faaliyete geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Maalesef son zamanlarda doğurganlık hızımız 1,51'e kadar indi fakat toplumun kendini yenilemesi için en az 2,1 ve üstü doğum oranımızın olması gerekiyor. Kamu hastanelerinde hayata geçirdiğimiz eylem planımız, çalışmalarımız, doğurganlık hızı ve sağlıklı nüfusun artması için önemli. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 2025 Aile Yılı kapsamında doğum teşvikleri müjdesini yeni açıkladı. Bizler de üzerimize düşen rolü Sağlık Bakanlığı olarak üstleniyoruz. Hem normal doğumun teşvik edilmesi hem ülke genelinde doğum oranının artırılması anlamında üzerimize düşen rolleri yerine getiriyoruz."

        Ebelerin toplumu, anneleri bilgilendirilmeleri konusunda yıl sonuna kadar eğitimlerin süreceğini anlatan Ceviz, "Çalışmalarımızla anne adaylarımızın gebeliğin ilk döneminden bebeğini kucağına alana kadar her aşamada pozitif bir süreç yaşamasını hedefliyoruz. Amacımız ailelerimize, annelerimize bu konforu yaşatabilmek. Bebeğin, normal doğumun, toplumun kendini yenileyebilmesinin önemini anlatarak, nüfusu korumak, mümkünse nüfusu artırabilmek için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

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