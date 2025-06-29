Ebe ve hemşirelerden maaş kesintisi itirazı

Önceki gün, aile hekimlerinin maaş kesintisi eleştirilerini dile getirmiştim. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası’nın (AHESEN) aile sağlığı ebe ve hemşirelerine yönelik yeni ödeme kriterlerine dair de itirazları var.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, aile sağlığı merkezlerinde görev yapan ebe ve hemşirelerin kesinti sorununu şöyle anlatıyor:

REKLAM advertisement1

“HYP (Hastalık Yönetim Platformu) adı verilen ve gerçekleştirilmesi oldukça zor olan bu kriterlere göre performansını istenilen düzeyde tamamlayamayan ebelerin maaşlarında da ek olarak yaklaşık yüzde 10 oranında kesinti yapılması planlanıyor. Bu durumda meslektaşlarımızın istifaları artacak ve bu da vatandaşların kendi mahallesindeki aile hekimi, ebe ve hemşireye ulaşmasını daha da zorlaştıracaktır. Sağlık sisteminin ilk basamağı olan aile hekimliği birimlerinde yaşanan bu maaş kesintileri, hem çalışanların motivasyonunu düşürüyor hem de toplum sağlığına olumsuz yansıyabilecek bir sürecin kapısını aralıyor. Uygulamaların revize edilmemesi halinde sistemde ciddi aksamalar yaşanması kaçınılmaz hale gelebilir.”

Fotoğraf: İHA