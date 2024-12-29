Ebe ve hemşireler de iş bırakacak | Sağlık Haberleri

Ebe ve hemşireler de iş bırakacak | Sağlık Haberleri

Aile hekimliğiyle ilgili yeni düzenlemeler bir süredir tartışılıyor malum. Geçtimiz ay aile hekimleri iş bırakma eylemi yapmıştı. O eylem, 6-10 Ocak’ta da tekrarlanacak. İş bırakma eylemine aile sağlığı ebe ve hemşireleri de destek verecek. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem de yapan ebe ve hemşireler adına Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No'lu Şube Disiplin Kurulu Üyesi Hemşire Canan Şahin, yönetmeliğe itirazlarını şöyle anlatıyor:

REKLAM advertisement1 * Bizler, 1. Basamak sağlık hizmetlerine emek veren ebe ve hemşireleriz. Hak edişlerimiz zaten enflasyon altında ezildi. Yoksulluk sınırına yaklaşamayan maaşlarımız açlık sınırına gidiyor. Aile sağlığı ebe-hemşirelerinin mali kayıplarının en büyük sebebi olan 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nda yer alan Aile Sağlığı Çalışanı Sözleşmeli Tavan Ücretin 1.5 katından 3 katına çıkarılması elzemdir. Aksi takdirde hak edişlerimiz tavana takılmakta ve emeğimizin karşılığını almamız mümkün olmamaktadır.

REKLAM * Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde görevlendirmelerde %25 ibaresinin %50 olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu oran, tavan kat sayısı 1.5 olduğundan, tavana takılmakta ve pozitif gibi görülen değişiklikler askıda kalmaktadır. * Görev yetki ve sorumluluklarımız dışında kalan işlerden %0.5-%4 arasında değişen oranlarla teşvik ödemesi kabul edilebilir bir durum değildir.

* Aile hekimliği tavan nüfuslarının 3500'e düşürülmesi, kişi katsayı oranlarının değiştirilmemesi nedeniyle bizleri hak kaybına uğratmaktadır. Entegre Aile Hekimliği Çalışanları, hak edişlerini eksiksiz alabilmek için ihtiyaç olmadığı halde nöbet tutmaya zorlanmakta, nöbet izni kullandırılmamakta ve nöbet ertesi mesaiye devam etmeye zorlanmaktadır. Aksi halde yine ücret kesintisine maruz kalmaktadırlar.