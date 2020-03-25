TRT EBA TV canlı yayını ve EBA TV frekansları, bugünkü dersleri izlemek isteyen öğrencilerin gündeminde. Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler bu hafta evinde EBA TV ile eğitimlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Sabahki canlı yayını kaçıran ve yeniden izlemek isteyen öğrenciler için de derslerin tekrarları öğleden sonra yayınlanıyor. İşte EBA TV ile ilgili detaylar...

TRT EBA TV CANLI YAYIN İZLE

EBA TV, internetten aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izlenebilir. Ayrıca tekrar derslerine de yine aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

EBA TV'Yİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ - AYARLARI

Uydu: Türksat 4A

Kanal: TRT Eğitim HD 1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

TRT EBA TV İlkokul: TÜRKSAT KabloTV - 932. kanal

TRT EBA TV Ortaokul: TÜRKSAT KabloTV - 933. kanal

TRT EBA TV Lİse : TÜRKSAT KabloTV - 934. Kanal

TRT EBA TV İlkokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 465. kanal

TRT EBA TV Ortaokul HD: TÜRKSAT KabloTV - 466. kanal

TRT EBA TV Lİse HD: TÜRKSAT KabloTV - 467. Kanal

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAP 2020

EBA girişi için birçok seçenek bulunuyor. https://giris.eba.gov.tr/EBA_GIRIS/giris.jsp adresi üzerinde E devlet, Mebbis/ E okul Bilgileri ile, Öğrenci Bilgileri ile, Açık Öğretim Bilgileri ile, EBAKOD ile ya da Yurtdışından da giriş yapabileceksiniz.

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA’ya ve EBA Ders’e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders’e giriş yapabilirler.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

EBA TV DERS PROGRAMI

EBA TV'nin haftalık ders programı da yine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından haftalık olarak erişime açıldı. İşte İlkokul, ortaokul ve lise için 23 - 27 Mart 2020 EBA TV ders programı:

EBA NEDİR, TRT EBA TV NEDİR?

EBA yani eğitim bilişim ağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı ve son dönemde baştan aşağı yenilediğimiz bir uzaktan eğitim platformu. Bunu halihazırda öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz zaten kullanıyorlardı. Öğrencilerimiz bilgisayar ve cep telefonları ile internet üzerinden öğrenci şifrelerini girerek Eba’yı kullanabiliyorlar. Şifresi olmayanların veya ulaşamayanlara da cep telefonlarına biz gönderiyoruz. TRT EBA TV ise virüs tedbirleri dolayısıyla uzaktan eğitim amacıyla açıldı. Sınıflara göre; Milli Eğitim Bakanlığının müfredatını takip eden ders anlatım videoları yayınlayan bir televizyon kanalı. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç farklı kanaldan yayın yapıyor.

EBA’YI NE ZAMAN, TRT EBA TV’Yİ NE ZAMAN KULLANACAĞIZ?

Çocuklarımız derslerini TRT EBA TV üzerinden takip etsinler. Ders tekrarları, konu eksikleri ve sorular içinse EBA’yı kullansınlar. Sisteme bir yüklenme olmaması için, EBA’yı hangi sınıfların hangi saat aralığında kullanması gerektiğini ise ayrıca bildireceğiz. Önceliğimizin TRT EBA TV’de olduğunu belirtmek isterim.

İNTERNETİ OLMAYANLAR UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE NE YAPACAKLAR?

Uzaktan eğitimde bizim önceliğimiz TRT EBA TV’nin kullanılması ve derslerin televizyon üzerinden takip edilmesi. İnternet ders tekrarı, konu eksiği, sorular ve sanal sınıflara erişmek isteyen öğrencilerimiz için lazım, çünkü bunlar için EBA’yı kullanacaklar. Orada da tüm GSM operatörlerinden 8 GB ücretsiz internet imkanı sağladık. Bu fırsattan yararlanabilirler.

EBA UZAKTAN EĞİTİMDE SINAV VE NOTLAMA NASIL OLACAK?

Uzaktan eğitimde herhangi bir sınav ve notlama olmayacak. Bu süreç çocuklarımızın çalış demeden çalışacakları, ödev yap demeden kağıda kaleme sarılacakları, oku demeden okuyacakları, öz sorumluluklarıyla tanışacakları bir süreç olacak. Biz çocuklarımıza güveniyoruz. Onlar izlemedikleri, çalışmadıkları her konunun daha sonra kendileri için bir sorun teşkil edeceğini bilirler.