Okullarda yüz yüze eğitim, yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sene sonuna kadar durdurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı online eğitim için EBA TV ders programını açıkladı. EBA TV 14-20 Aralık ders programı nedir? TRT EBA TV 14-20 Aralık ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı ve EBA tv canlı yayın ekranı...

EBA TV 14-20 ARALIK İLKOKUL DERS PROGRAMI

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EBA TV 14-20 ARALIK ORTAOKUL DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 14-20 ARALIK ORTAOKUL YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV 14-20 ARALIK LİSE DERS PROGRAMI

TRT EBA TV 14-20 ARALIK LİSE YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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