Yüz yüze eğitim 8. ve 12. sınıflar için bugün nihayet başlıyor. 12 Ekim pazartesi günü evden eğitime devam edecek ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV ders programı belli oldu. İşte EBA TV canlı ders ekranından derslere katılacak olanlar için EBA TV yayın akışı ve Frekans bilgileri...
EBA TV 12-16 EKİM DERS PROGRAMLARI
EBA TV 12-16 EKİM İLKOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ
EBA TV 12-16 EKİM ORTAOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ
EBA TV 12-16 EKİM LİSE DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
HD Alış bilgileri:
Alış frekansı: 12.084 MHz
Polarizasyon: Yatay (H)
Sembol oranı: 13.75
FEC: 2/3
SD Alış bilgileri:
Alış frekansı: 11.916 MHz
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol oranı: 30.000
FEC : ¾
EBA TV UYDU AYARI NASIL YAPILIR?
SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey),Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.
HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay),Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV'lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.
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