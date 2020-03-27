Milli Eğitim bakanlığının Corona Virüs pandemisi sebebi ile salgını hafifletmek adına gerçekleştirdiği uzaktan eğitim sistemi olan EBA yani Eğitim Bilişim Ağı olan ve TRT ekranları ve internet aracılığı ile 23 Mart 2020 tarihinde başladı. Bu uzaktan eğitimin 30 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceği açıklandı. Uzaktan eğitim sistemi olan EBA başta öğrenciler olmak üzere öğrenci velileri ve hatta öğretmenler tarafından da merak konusu oldu. Özellikle Eba Giriş saatleri nedir? sorusu daha çok merak edilmektedir. Bizde merak edilen bu sorunun detaylarını sizler için derledik.

KAÇTA BAŞLAYACAK?

Örgün eğitime destek ve alternatif bir eğitim sistemi olan EBA ders programı ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri hangi saat aralığında hangi dersleri izleyebileceklerini internet üzerinden ve TRT kanallarında yayınlanan EBA sisteminden öğrenebilecekler. MEB tarafından açıklanan bilgilere göre sabah saat 09.00 itibariyle başlayan dersler, ilkokul ve ortaokul için saat 13.00'a kadar devam edecek. Eğitim Bilişim Ağı sistemi EBA’ya göre ders programı kapsamında lise öğrencileri ise saat 09.00 ile 14.30 saat dilimleri arasında ders görebilecekler. Verilen bu bilgiler dahilinde ilkokul, ortaokul ve lise EBA ders programı bilgilerine göre öğle saatlerinde gün içinde yayınlanan derslerin tekrarı da yer alacak.

TRT kanalında yayınlanan EBA TV ders programı 23-27 Mart tarihlerinde her sınıf için farklı saat aralıklarında yayın yapacaklar. Lise 9.sınıf öğrencileri 09.00 ile 10.00 saatleri arasında üç ders görebilecekken, lise 10.sınıf öğrencileri üç dersi 10.30 ile 11.30 saatleri arasında alabilecekler. Yapılan programa göre her sınıfın ders saatleri farklı olacak.

Detaylı olarak açıklayacak olursak ilkokul 1’inci sınıf ve ortaokul 5’inci sınıfların dersi saat 09.00 ve 09.30’da başlayacak. 2’nci sınıf ve 6’ncı sınıflar saat 10.00 ve 10.30’da, 3’üncü sınıf ve 7’nci sınıflar saat 11.00 ve 11.30’da, 4’üncü sınıf ve 8’inci sınıflar saat 12.00 ve 12.30’da derslerini izleyecekler. İlkokullarda yetiştirme programı ise saat 13.00’te başlayacak. İmam hatip ortaokulu Arapça dersleri saat 13.00’te olacak. Lise 9’uncu sınıflar saat 09.00 ile 09.30 ve 10.00’da başlayacak, 10’uncu sınıflar saat 10.30, 11.00 ve 11.30’da yayınlanacak. 11’inci sınıflar saat 12.00, 12.30 ve 13.00’te yayınlanırken, 12’nci sınıflar saat 13.30, 14.00 ve 14.30’da televizyon karşısına geçerek izleyecekler.

ÖĞRENCİLER GÜN BOYU TV BAŞINDA MI OLACAKLAR?

Öğrenciler TRT kanalı olarak yayın yapan EBA TV'den ayrıca internet üzerinde eba.gov.tr den yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait olan ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında belirlenen ders yayınını takip edeceklerdir. Dersleri ile ilgili belirtilen o saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.

EBA TV YAYINLARININ TEKRARLARI OLACAK MI?

Dersler ile ilgili belirtilen bu yayınların hepsi aynı kanalda ve gün içinde 1 ya da 2 kere tekrar edilecektir. EBA TV kanallarında tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden saatleri öğrenilerek tekrarı izlenebilecek.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin tekrar kayıtlarına kolaylıkla ulaşılabilecek.

Ayrıntılı olarak yayın akışı ve ders programı Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde ayrıca "eba.gov.tr"'den yayınlanmaya devam edecektir.

EBA TV kanallarında yapılan yayınlarda ilk aşamada temel derslerle yayınlara başlanacak ki bunlar EBA TV ilkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi ve İngilizceye ilave olarak, "Yetiştirme Programı" kapsamında Türkçe ve matematik dersleri verilecektir.

Dersler okullardaki gibi 40 dakika değil, 20'şer dakika olarak yayınlanacak ve aralarda ise 10'ar dakikalık etkinlik kuşağı yayınlanacaktır.

EBA TV Ortaokulda; yine temel dersler olan Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce ve imam hatip ortaokulu öğrencileri için ise Arapça dersleri yayınlanacaktır. EBA TV Lisede; öncelikle temel dersler olan tarih, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi ve ayrıca imam hatip lisesi öğrenciler için de başta Arapça olmak üzere diğer temel dersler yayınlanacaktır.

Öğrencilere verilecek dersler, EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokulda sabah saat 09.00'da başlayıp 13.30'a kadar yayın devam edecek. Ayrıca gündüz verilen derslerin saat 13.30 ile 17.30 ve 17.30 ile 21.30'da iki kere tekrar yayınlar ekrana gelecektir.

DERS TEKRARLARI NE ZAMAN?

Düzenli olarak takibi istenen ders saatlerini kaçıran ya da pekiştirmek isteyen öğrenciler derslerin tekrarına ulaşarak, yeniden izleme ve dinleme imkânı bulacaklardır. EBA TV Lise kanalında ise ders sayısı daha fazla olmasından dolayı yayınları sabah 09.00'da başlayıp 14.30'a kadar devam edecek ayrıca saat 15.00 ile 21.00 arasında da EBA TV Lise kanalında gün içinde verilen derslerin tekrar yayınları ekrana gelecektir.