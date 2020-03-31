EBA TV ders programında hangi dersler var? sorusu, uzaktan eğitime dahil olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile velilerinin gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı 30 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verilen uzaktan eğitim sistemi için, bugünden başlayarak 3 Nisan'a kadar devam edecek ders programını paylaştı. İşte EBA haftalık ders programı ve detaylar...

TRT EBA TV DERS PROGRAMI (31 MART)

EBA TV'nin yeni hafta ders programı paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim kapsamında İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için yeni ders programı ve yayın akışı ile ilgili detayları paylaştı. İşte 30 Mart-03 Nisan ders programı ve yayın akışı...

İLKOKUL DERS PROGRAMI EBA TV

ORTAOKUL DERS PROGRAMI EBA TV

LİSE DERS PROGRAMI EBA TV

İLKOKUL VE ORTAOKUL EBA TV PROGRAMI SAAT 15.00'E KADAR UZATILDI

İnternet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alacaklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencimizin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan dolayı yaşanan problemlerin hızla çözüme kavuşturmak için EBA Kontrol Merkezi’ni kurduk" dedi.

İlk etapta uzaktan eğitim sürecini bir hafta olarak düşünüldüğünü ifade eden Selçuk, “Ancak sürecin uzaması ile birlikte öğretmenlerimiz canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Öğrenci-öğretmen etkileşimini teşvik edecek bir çalışmayı hazırladık. Televizyon dersleriyle eşgüdümlü olarak öğretmenler kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderecekler. Canlı sınıfların kademeli olarak uygulamaya alınması da söz konusu. Bununla birlikte tüm sınıflarda özellikle televizyon yayınlarını konu anlatım içerikleri ve diğer tamamlayıcı eğitsel içerikleri zenginleştirilecek bir çalışmanın da içerisindeyiz. Ders içeriklerini ve sürelerini temel dersleri odağa alan bir yaklaşımla artıracağız. İlkokul ve Ortaokul TV programını saat 15.00’e kadar uzatılıp ardından tekrar derslerini yapılacak şekilde düzenlemeyi ortaya koyacağız” dedi.

EBA Akademik Destek sisteminde saat sınırlaması olmaksızın faydalanılması uygulamasına başlanıldığını söyleyen Selçuk, “Televizyon üzerinde durum böyleyken; en kuvvetli ve hazırlıklı olduğumuz bileşenimiz EBA’nın daha etkin kullanılması için, sınıfların ihtiyaçlarına yönelik bir takım düzenlemelere gittik. EBA’yı ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin de kullanımına açıyoruz. 5-10. sınıf öğrencilerimizin EBA’ya erişim süreleri iki katına çıkartıyoruz. Bununla birlikte 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek sisteminden saat sınırlaması olmaksızın faydalanması uygulamasını başlattık. Tüm bunlar EBA’nın normal kullanımın onlarca kat üzerinde kullanılması demek. Bu beraberinde bir yük getiriyor ve bu yükün karşılanması kapsamlı bir teknik çalışma gerektiriyor. Normal şartlarda böyle bir çalışma aylar alır, ancak tüm imkanlarımızla güçlendirme çalışmaları yapıyoruz ve her gün, her saat daha iyiye götürüyoruz. Çok daha fazla öğrencimiz EBA’dan aynı anda faydalanabilsin ve daha iyisine erişebilelim diye sürekli güncellemeler var ve bu işlemler sırasında bazen sistemde sanki bir kesinti varmış gibi algılanabiliyor. Ama güncelleme yapılıyor o sırada” şeklinde konuştu.

Türkiye’de de etkili olan yeni tip korona virüs sağını konusunda birlikte hareket etmek gerektiğine dikkat çeken Selçuk, “Bu süreçte en çok da velilerimizin desteğe ihtiyaçları var. Velilerimizin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlıyoruz. Bu hepimiz için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir durum. Gayreti birlikte gösterecek, aksaklıkları birlikte aşacak, süreci birlikte tamamlayacak ve okullarımızın kapılarını çocuklarımıza yeniden birlikte açacağız. Siz bize kalbinizin derinliklerinden bir kez ‘kolay gelsin’ deyin biz hepsini hallederiz” dedi.

EBA TV GİRİŞ SAYFASI

Öğretmenler için Eba girişi pek çok şekilde yapılabiliyor. Özel okul öğretmenleri ve ücretli öğretmenler Eba’ya E-Okul şifrelerini kullanarak girebiliyor ve dersleri bu sayede takip edebiliyorlar. Devlet okulundaki öğretmenler ise Eba’ya girebilmek için mebbis şifreleri ile girebiliyorlar. Yine mebbis kaydı bulunan bütün öğretmenlerin sisteme E-devlet şifreleri ile de girebiliyorlar.

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