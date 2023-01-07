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Haberler Dünyadan Dr. Peter Silberman'ı canlandıran Earl Boen hayatını kaybetti! Terminatör serisinin yıldızıydı - Magazin haberleri

Earl Boen hayatını kaybetti

'Terminatör' serisinde Arnold Schwarzenegger'in cyborg suikastçısının karşısında yer alan 'Kriminal Psikolog Dr. Peter Silberman'ı canlandıran Earl Boen, 81 yaşında vefat etti

Giriş: 07.01.2023 - 18:00 | Güncelleme: ABONE OL
Dr. Peter Silberman'ı canlandıran Earl Boen hayatını kaybetti! Terminatör serisinin yıldızıydı - Magazin haberleri
Hayatını kaybetti
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'Terminatör' serisinde canlandırdığı 'Dr. Peter Silberman' rolü ile tanınan ve birçok yapımda yer alan Earl Boen, 5 Ocak Perşembe günü Hawaii’de yaşamını yitirdi. Boen'in ölümünü aile üyeleri de doğrularken, nedeni ve ayrıntıları ile ilgili ise henüz bir detay verilmedi.

"HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU"

Ancak Boen ve ailesinin yakın bir arkadaşının verdiği bilgiye göre; oyuncuya, geçtiğimiz yıl akciğer kanseri teşhisi konulmuş. Earl Boen'in bir süredir hastalıkla mücadele ettiği belirtildi.

YILLAR ÖNCE EMEKLİ OLDU

2003 yılında ekran oyunculuğundan emekli olan Earl Boen; radyo, animasyon dizileri ve video oyunları için seslendirme oyunculuğuna devam etti. Boen, 'World of Warcraft' gibi dünyaca ünlü oyunlarda ise sesiyle yer aldı.

Fotoğraf: Instagram

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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