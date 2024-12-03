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        Haberler Bilgi Yaşam E YDS/12 başvurusu nasıl yapılır?

        E YDS/12 başvurusu nasıl yapılır?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2024/12) İngilizce alanında e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Peki ÖSYM e-YDS başvurusu nasıl yapılacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 11:28 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:30
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        • 1

          ÖSYM'nin sınav takvimine göre e-YDS başvuru ve sınav tarihleri sınava girecekler tarafından takip ediliyor. İşte E YDS başvuru detayları

        • 2

          2024 e-YDS NASIL BAŞVURULUR?

          Sınav başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi gerçekleştirilmektedir. Başvuruyu tamamlandıktan sonra ödeme işlemi ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan "e-İşlemler" bölümünün "Ödemeler" alanından yapılabilir. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir.

          2024 e-YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

          e-YDS/9 başvuru tarihi: 12-27 Haziran 2024 arası

          e-YDS/9 sınav tarihi: 6 Temmuz 2024,

          e-YDS/10 başvuru tarihi: 20-28 Ağustos 2024 arası

          e-YDS/10 sınav tarihi: 7 Eylül 2024,

        • 3

          e-YDS/11 Farsça/İngilizce başvuru tarihi: 1-10 Ekim 2024 arası

          e-YDS/11 Farsça/İngilizce sınav tarihi: 19 Ekim 2024,

          e-YDS/12 başvuru tarihi: 3-12 Aralık 2024 arası

          e-YDS/12 sınav tarihi: 21 Aralık 2024

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