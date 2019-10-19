e-YDS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ve 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS),Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanıyor. Senede 3 defa yapılan oturumlara giremeyen adaylar için ise e-YDS düzenleniyor. e-YDS 2019/11 İngilizce sonuçları haberimizde.

E-YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM aşağıdaki açıklama ile birlikte e-YDS sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu...

"19 Ekim 2019 tarihinde yapılan 2019-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2019/11 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Sınav sonuçları, 19 Ekim 2019 tarihinde saat 18.10'da ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

E-YDS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir."