YDS ne zaman? ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasına göre 2020 e-YDS ertelendi. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrasında "e-YDS ne zaman?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte, e-YDS tarihi ile ilgili merak edilen detaylar...

e-YDS NE ZAMAN?

ÖSYM''den yapılan son dakika açıklaması şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Açıklamaya göre e-YDS'nin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor.