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Türkiye’de Black Friday ve Efsane Cuma indirim kampanyalarının başladığı Kasım ayı içerisinde yaşanan yoğun satış döneminde, “e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği” yönünde çıkan iddialarla ilgili olarak yetkili mercilerden resmi açıklama geldi.

Geçen hafta sosyal medya aracılığıyla yayılan ve bazı e-ticaret sitelerini müşteri bilgilerinin hacklendiği yönündeki bir ses kaydı ortalığı karıştırmıştı.

Başta kredi kartı bilgileri olmak üzere kullanıcıların tüm bilgilerinin çalındığı iddiası e-ticaret dünyasında kısa süreli de olsa bir panik yaşanmasına yol açarken, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) sektör meclisinde konunun değerlendirildiğini ve herhangi bir ihlal tespit edilmediğini duyurdu.

'HERHANGİ BİR İHLAL TESPİT ETMEDİK'

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, sektör meclisinde yapılan değerlendirmelerde, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlali tespit edilmediği, kredi kartı bilgilerinin uluslararası standartlara göre saklandığını aktardı.

ETİD Başkanı Ekmekçi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman asılsız paylaşımlar olabildiğini, sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin her daim sağlanmasıyla için çalışmalara özenle devam ettiklerini vurguladı.

Geçen hafta ortaya çıkan ve sosyal medyada hızla yayılan ses kaydında, Hepsiburada, Trendyol, Morhipo ve DeFacto’un müşteri bilgilerinin hacklendiği ve başta kredi kartı bilgileri olmak üzere kullanıcıların tüm bilgilerinin çalındığı iddia edilmişti.

E-TİCARETTE ORTALIĞI BİR SES KAYDI KARIŞTIRDI

Ancak edindiğimiz bilgilere göre ‘hacker’lar Türkiye’de geçen yıllarda iflas edip, kapanan bir online alışveriş sitesinin müşteri bilgilerine ulaşıp, aynı kullanıcı adı ve şifrelerle diğer e-ticaret sitelerindeki hesaplara otomatik olarak erişmeyi denediler. Çoğu sitede bu girişim bir sonuca ulaşmazken, rastgele yapılan denemelerin bazılarında ise giriş yapılabilse de kullanıcıların finansal bilgilerine ulaşılamadığı gözlenmişti.

'ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN'

Yaşanan bu gelişmenin ardından kullanıcıların e-ticaret siteleri başta olmak üzere internette hesaplarına erişim için kullandıkları kullanıcı adı ve parola kombinasyonlarını gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çeken siber güvenlik uzmanları, sadece online alışveriş yapanlar için değil, internette herhangi bir hesabı olan tüm kullanıcılar için şu uayrıları yaptıyor:

"Parolalarınızı belirli aralıklarla değiştirin, her ne kadar pratik olduğu için tercijh edilse de farklı hesaplar için aynı kullanıcı adı ve parola eşleştirmelerini kullanmayın. Mutlaka çift faktörlü doğrulama seçeneklerini tercih edin. Ödeme adımı için ise 3D Secure ve benzeri ek güvenlik seçenekleri sunan yöntemleri kullanın."