E-ticaret platformu GittiGidiyor'da en çok bunlar satıldı

HABERTURK.COM

Online pazar yeri GittiGidiyor, 20’nci yılını kutladığı 2021 yılına ait verilerini açıladı. 35 milyon kayıtlı üye, 120 bin satıcısıyla, 50 kategoride, 25 milyon ürünü kullanıcılara sunan GittiGidiyor’da, 2021 yılında en çok satılan ürünler kedi-köpek maması, bebek bezi, cep telefonu ve kılıfı, spor ayakkabı, maske, ekran koruyucu, tıraş makinesi, televizyon, su arıtma cihazı, oto lastiği oldu.

Saniyede 1 ürün satıldığı platformda geçen yıla göre satışı en fazla artan ürünler arasında ise 88 katla bahçe filesi, 36 katla USB, 5 katla pil ve motosiklet montu, 2 katla scooter ve bulgur yer aldı.

GittiGidiyor’da 2021 yılında en çok alışveriş yapılan kategoriler, “Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar”, “Yapı Market”, “Kozmetik ve Kişisel Bakım”, “Ev, Dekorasyon ve Bahçe” ve “Bilgisayar ve Tablet” olarak sıralandı. GittiGidiyor’da 2021 yılının en çok aranan kelimeleri; bilgisayar, cep telefonu, çalışma masası, televizyon ünitesi, şarjlı matkap, televizyon, kulaklık, spor ayakkabı, robot süpürge ve kamp sandalyesi oldu.

2021 yılında sayfa görüntülenme sayısı 7.3 milyara ulaşan GittiGidiyor’da, yıl içinde en çok alışveriş Çarşamba günleri yapıldı. Alışverişin en çok yapıldığı tarih, “Süper Cuma”ya denk gelen 26 Kasım olurken, en çok alışveriş yapılan ay kasım olarak belirlendi.

Yıl içinde GittiGidiyor’da en çok alışverişin yapıldığı şehirler de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Konya, Muğla, Adana ve Balıkesir olarak sıralandı.

SEPET ORTALAMASI EN ÇOK VAN’DA ARTTI

Bir önceki yıla göre mobilden satış hacminin yüzde 65 arttığını duyuran GittiGidiyor’un mobil uygulamasının indirilme sayısı 30 milyona ulaşırken, mobilin payı toplam trafikte yüzde 78, toplam satışta ise yüzde 64 olarak gerçekleşti. Her 10 alışverişten 7’si mobil cihazlardan yapılırken, mobilde en çok alınan ürünler sırasıyla kedi maması, bebek bezi, maske, spor ayakkabı ve lastik oldu.

2021 yılında 120 bin satıcının satış yaptığı GittiGidiyor’da satıcıların en fazla arttığı şehirler arasında Hakkâri, Gümüşhane, Elâzığ, Afyonkarahisar ve Çorum yer aldı. Sepet ortalamasını bir önceki seneye göre en çok büyüten şehirler ise yüzde 65 ile Van, yüzde 48 ile Siirt ve Isparta, yüzde 47 ile Antalya ve Diyarbakır, yüzde 45 ile Manisa, yüzde 44 ile de Bayburt, Bursa ve İstanbul olarak sıralandı.

Satıcı sayısının en fazla arttığı kategoriler, “Cep Telefonu ve Aksesuar”, “Oyuncak ve Hobi”, “Bilgisayar ve Tablet”, “Televizyon, Ses ve Görüntü Sistemleri”, “Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar” oldu.

TASARRUFLU ÜRÜNE İLGİ YÜKSELİŞTE

GittiGidiyor’un açıkladığı veriler, 2021 yılında tüketicilerin tasarruflu ürünlere karşı artan ilgisinin ve sivil toplum kuruluşlarına destek olma eğiliminin alışverişlerine de yansıdığını gösterdi. Platformda 2021 yılında başlatılan ve su tasarrufu, atık yönetimi, enerji tasarrufu, temiz hava başlıkları altında sorumlu üretim ve tüketim konusunda farkındalığın artırılması amaçlanan “Gitmesine İzin Verme” sayfasındaki ürünler arasından en çok A+++ bulaşık makinesi, A+++ buzdolabı ve enerji tasarruflu ampul tercih edildi.

Yine platformdaki toplam 12 sivil toplum kuruluşu (STK) mağazasının aynı çatı altında toplandığı “Bir İyilik Olsun” projesi kapsamında 2021 yılında en çok İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), Bilim Kahramanları Derneği ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) mağazalarından alışveriş yapıldı.