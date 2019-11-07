E-spor gişe rekortmenlerini de, en çok kazananları da geride bıraktı! Haberler

Oyun alanında başta olmak üzere PC ve konsol ekipmanları üreten Logitech’in Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Müdürü Mustafa Uyar, e-sporun Türkiye’deki ağırlığını artırdığına dikkat çekerek, “Birkaç yıl önce e-spor konuşulmaya başladığında herkes bu konuyu bir hayal gibi görüyordu. Sadece konuya ilgi duyan kişilerin farkında olduğu e-sporun Türkiye’de ne ölçüde varlık gösterebileceği tartışılıyordu” dedi.

Oyun ekipmanları markası Logitech G’nin yeni ürünlerinin tanıtıldığı toplantıda konuşan Uyar, dünyada ve Türkiye’de hızla büyüyen oyun ve e-spor sektörü hakkında şu çarpıcı bilgileri verdi:

“İçinde bulunduğumuz oyun sektörü, dünyada eğlence sektörüyle karşılaştırıldığında, örneğin oyun satışlarının kutu film satışlarının neredeyse üç katına ulaştığını görüyoruz. Dünyanın en popüler filmi günümüzde 1.3 milyar dolar civarında ciro yapabiliyorken, League of Legends (LoL) oyunu 2.1 milyar dolar ciro yapıyor.”

E-spor turnuvalarının ödül havuzlarına bakıldığında ise dünyanın önde gelen başlıca spor organizasyonlarından dahi çok daha büyük rakamların söz konusu olduğuna dikkat çeken Mustafa Uyar, “Bugün 16 yaşındaki bir e-spor oyuncusu, tüm hayatını tenise adamış 32 yaşındaki ünlü bir sporcudan çok daha fazla para kazanabiliyor” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’DE ÇOK HIZLI BÜYÜYECEK’

Ekonomik koşulların daha da iyileşmesiyle birlikte pek çok marka ve kişinin yatırımlarını e-spor alanında değerlendirmeye başlayacağını vurgulayan Uyar, “Türkiye’de oyun ve e-spor pazarı 2018 verilerine göre henüz 1 milyar dolara ulaşmasa da pazarın çok hızlı büyüyeceğini öngörüyoruz” dedi.

Logitech G’nin oyun ve e-spor sektörüne yönelik stratejisini paylaşan Mustafa Uyar, haftada 2.5 milyon ürün sevkiyatı yapan Logitech’in yıllık satış gelirlerinin 2.8 milyar dolar olduğunu ve şirket olarak dünyanın farklı ülkelerinde yaklaşık 30 kadar e-spor sponsorluklarının bulunduğunu aktardı.

OYUNCULARA ÖZEL YENİ SERİSİNİ TANITTI

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen e-spor paneline katılan Bahçeşehir Üniversitesi Supermassive Takımı Menajeri Ulaş Gülkirpik, e-sporun artık herkes tarafından ciddiye alınan bir sektör kabul edildiğini söyledi. Gülkirpik “E-spor, yalnızca bizim gibi sektörle yakından ilgilenen oyuncuların değil, aynı zamanda halkın da takip ettiği bir konu haline geldi. Bu ilgi, insanların oyunlara ve internete erişiminin de artmasıyla her geçen gün katlanarak artmaya devam edecektir” dedi.

Taksim’deki yeni nesil oyun merkezi FDR Oyun Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen etkinlikte Logitech G’nin yeni ürünleri G502 Lightspeed kablosuz oyun mouse’u, mekanik oyun klavyeleri G815 ve G915, oyun tutkunları ve e-sporcular için geliştirilen PRO X oyun kulaklığı da tanıtıldı.