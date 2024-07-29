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        Haberler Sağlık E-sigara içenlerin akciğerinde Covid’e benzer lezyonlar tespit edildi | Sağlık Haberleri

        E-sigara içenlerin akciğerinde Covid’e benzer lezyonlar tespit edildi

        Elektronik sigara kullanımı, sağlık uzmanları ve toplum sağlığı savunucuları arasında ciddi endişelere yol açmaktadır. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Yücel'in açıklamaları, e-sigaranın potansiyel sağlık risklerini ve özellikle gençler üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne sermektedir. Doç. Dr. Yücel, elektronik sigaranın akciğerlerde Kovid-19 benzeri lezyonlar oluşturabileceğini ve bu lezyonların kısa sürede bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulamaktadır

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:36 Güncelleme: 29.07.2024 - 16:36
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        E-sigara içenlerin akciğerinde Covid'e benzer lezyonlar tespit edildi
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        Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Orhan Yücel, e-sigaranın gençler arasında hızla yayılmasının, bu yaş grubunun sağlığı üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtmektedir. Elektronik sigaralar, genellikle sigarayı bırakmak isteyenler için bir alternatif olarak pazarlansa da gerçekte bu ürünler kullanıcıları daha fazla bağımlı hale getirmektedir. İçerdiği çeşitli kimyasallar ve yüksek nikotin oranları, gençleri ve yetişkinleri ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Yücel, e-sigaraların, içeriklerinin dünya genelinde kontrol edilememesi nedeniyle normal sigaralardan bile daha tehlikeli olabileceğini ifade etmektedir.

        BAĞIMLILIK YAPICI BİRÇOK ZARARLI MADDE VAR

        Elektronik sigaraların içerdiği maddeler, genellikle kullanıcılar tarafından tam olarak bilinmemekte ve bu durum, sağlık üzerindeki olumsuz etkileri artırmaktadır. Yücel, “E-sigara kullanımının sadece nikotin değil, aynı zamanda bağımlılık yapıcı birçok zararlı madde içerdiğini belirtmektedir. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan bu ürünler, akciğerlerin immün sistemini zayıflatarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. E-sigaraların içeriğindeki tatlandırıcılar ve aromalar, kullanıcıların bu ürünlere olan bağımlılığını artırmakta ve bu da sağlık risklerini daha da genişletmektedir” uyarısında bulundu.

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        Elektronik sigara dumanında yer alan zehirli maddeler ve nikotinin pasif içiciler için de ciddi bir risk oluşturduğuna işaret eden Doç. Dr. Yücel, “Elektronik sigaranın kokusuz olması, maruziyetin fark edilmemesine neden olurken bu durum pasif içicilerde de bağımlılığa ve toksik madde alımına yol açmaktadır. Normal sigaraların aksine, e-sigaralarda koku bulunmaması, pasif içiciliği gizli bir tehlike haline getirmektedir. Bu da, bu kişilerin daha fazla toksine maruz kalmasına ve hatta kanser riskinin artmasına neden olabilir” dedi.

        “ERKEN YAŞTA ÖLÜMLERLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR"

        Doç. Dr. Yücel, e-sigara kullanımının kısa vadede bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtmektedir. Amerika’da yapılan araştırmalara dayanarak e-sigara kullanan kişilerin akciğerlerinde Kovid-19’a benzeyen lezyonlar tespit edildiğini ve bu durumun üç ay gibi kısa bir sürede bile görülebildiğini ifade etmektedir. “Bu bulgular e-sigaranın gençler arasında hızla yayılan bir sağlık tehdidi olduğunu göstermektedir” diyen Doç. Dr. Yücel, bu ürünlerin erken yaşta ölümlerle ilişkilendirilebileceğini ve e-sigara kullanımının potansiyel olarak ölümcül sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulamaktadır.

        Elektronik sigara kullanımının toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Doç. Dr. Yücel, bu ürünlerin sadece kullanıcılara değil, aynı zamanda toplum genelinde de ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek “E-sigara kullanımının yaygınlaşmasının özellikle gençler arasında bir alışkanlık haline gelmesi, toplum sağlığı açısından büyük bir endişe kaynağıdır. Sağlık uzmanları, bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi ve gençlerin bu tehlikeli alışkanlıktan korunması için çağrıda bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

        "E-SİGARA, SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN BİR ÇÖZÜM DEĞİL"

        E-sigara kullanımının sağlık üzerindeki ciddi etkileri, hem gençler hem de yetişkinler için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Doç. Dr. Orhan Yücel, bu ürünlerin sigarayı bırakmak için bir çözüm olmadığı gibi aksine sağlık sorunlarını daha da artırabileceğine işaret ederek şunları söyledi:

        “E-sigara kullanımının yaygınlaşmasının, toplum sağlığı üzerindeki potansiyel riskleri göz ardı edilemez. Bu nedenle, bireylerin bu konuda bilinçli olması ve sağlıklı yaşam tercihleri yapması büyük önem taşımaktadır. Elektronik sigaraların içerdiği tehlikeler ve sağlık riskleri konusunda farkındalığın artırılması, toplum sağlığı için atılacak önemli bir adımdır.”

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