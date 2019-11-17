Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin (SBM) hayata geçireceği e-Poliçe projesi ile sigortalıların poliçelerine dijital ortamda istedikleri zaman ulaşabilmesinin yanı sıra yılda 21 bin ağacın kesilmesi de önlenecek.

SBM, sigorta branşlarındaki verilerin tek merkezde toplanması, sektör genelinde uygulanabilirliğin sağlanması ve güvenilir istatistiklerin oluşturulması gibi amaçlar ile Ortak Veri Modeli, Olgunluk Projesi, Sigortalı Risk Skoru ve e-Poliçe projeleri ile sektöre bütünleşik çözümler sunuyor. SBM nezdinde toplanan tüm sigorta verileri de hassas veriler olarak Türkiye'nin önemli veri varlığını oluşturuyor.

e-Poliçe'nin hayata geçmesiyle kağıt kullanımının azaltılması, ortalama işlem maliyetleri ve 10-15 yıllık süre zarfında fiziki saklama metodları ile oluşan risklerin minimum seviyeye inmesi bekleniyor.



Söz konusu proje ile sigortacılık sektöründe kağıt çıktı ve ıslak imza ile yürütülen poliçe formları, tüketiciye SMS, mobil ve e-posta kanalları ile elektronik ortam üzerinden iletilecek. Tüketicinin sigorta poliçe formlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla SBM Mobil, Sigortam360.com ve e-Devlet Kapısı gibi farklı kanallar üzerinden hizmet sunulması hedefleniyor.

"POLİÇE/ZEYİL BASIMI İÇİN YILDA 1,5 MİLYAR ADET A4 KAĞIT TÜKETİLİYOR"

SBM Genel Müdürü Murat Hakseven, yaptığı açıklamada, sigorta sektöründe yılda 60 milyon poliçe, 40 milyon zeyil ile toplam 100 milyon adet poliçe/zeyil üretildiğini, bunların basımı için yılda 1,5 milyar adet A4 kağıt tüketildiğini, bunun yılda 21 bin ağacın kesilmesi demek olduğunu bildirdi.

Kağıtsız poliçe teslim yapısına geçişi hedefledikleri e-Poliçe projesinde, yalnızca çevresel fayda yaratmakla kalmayacaklarını aktaran Hakseven, "Böylelikle basım ve gönderim maliyetlerini azaltmış ve fiziki saklamanın getirdiği kaybolma riskini de minimize etmiş olacağız. Sigortalılar da poliçelerine dijital ortamda e-devlet veya SBM üzerinden 10 yıl süre ile diledikleri zaman ulaşabiliyor olacaklar." dedi.

Bu arada, e-Poliçe ile hem sigorta şirketlerine hem de DASK, TARSİM ve Devlet Destekli Alacak Sigortası kapsamında sigorta sektörüne hizmet eden tüm kuruluşların poliçe formlarının da tüketiciye iletilmesi konusunda çözüm sağlanması hedefleniyor. Sigorta şirketleri tarafından poliçe bilgi transferi ve bilgilendirme işlemlerinin SBM tarafından yürütülmesi, poliçe formlarının bilgi güvenliğini sağlayıcı bir husus olacak. Sigortalı olarak sektörün tüketici konumunda olan tüm gerçek ve tüzel kişilerin bilgi güvenliği de bu şekilde sağlanacak.