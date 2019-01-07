e okul veli bilgilendirme sistemi erişime açıldı. 1. dönemin bitmesinin ardından sözlü ve yazılı sınav sonuçları da sisteme yüklendi. Sınav sonuçlarını merak eden milyonlarca öğrenci e okul VBS giriş ekranını ziyaret etmeye başladı. Peki, e okul veli bilgilendirme sistemi VBS'ye giriş nasıl yapılır? 1. dönem 2. yazılı ve sözlü sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Karne notu hesaplama nasıl yapılır? Takdir mi, teşekkür mü? Gibi sorularının cevabı haberimizde...

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS'YE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

https://mebbis.meb.gov.tr/ adresi üzerinden, e-okul sistemine girerek, T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan ”Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.

KARNE NOTU HESAPLAMA! TAKDİR Mİ, TEŞEKKÜR MÜ?

Karne notu hesaplamaya yönelik Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan bilgilere göre;

Okul öğrenci ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00'den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

1 - 70,00 - 84,99 arasındakileri Teşekkür Belgesi,

2 - 85,00 ve daha yukarı olanları Takdir Belgesi,

3 - Ortaöğretim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesiyle ödüllendirir.

Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere ise okulun iftihar listesinde yer verilir.