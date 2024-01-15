Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR? 2024 1. dönem öğretmenlere e-Okul sistemi not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?

        e-Okul ne zaman kapanıyor? 2024 1. dönem e-Okul sistemi not ve devamsızlık girişi kapandı mı?

        e-Okul öğretmenlere not ve devamsızlık girişi kapanma tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı birinci döneminin bitmesine artık sayılı günler kaldı. Son ders zilinin çalmasına ve karne gününe heyecanlı bekleyiş başlamışken e-Okul'un ne zaman kapanacağı araştırması sıklaştı. İşte MEB 2024 e-Okul kapanma tarihi ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencileri ve velilere bilgi vermek amacıyla kurulan e-Okul'un ne zaman kapanacağı sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin e-Okul üzerinden devamsızlık ve not bilgilerini görebiliyorlar. 22 Ocak'ta karnelerin verilmesiyle başlayacak olan yarıyıl tatiline kısa bir süre kalmasıyla e-Okul'un kapanış tarihi de araştırılıyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? 2024 1. dönem öğretmenlere e-Okul not girişi ve devamsızlık ne zaman kapanacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

          Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

          Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan e-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar e-Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karnelerin gününden yani 22 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

          E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          E-OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

          E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

          Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

          E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        NASA, Gezeravcı'nın programını duyurdu
        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü
        Amir Hadziahmetovic üzüntüsü
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Yurt dışı gayrimenkul yatırımı katlandı
        Yurt dışı gayrimenkul yatırımı katlandı
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Habertürk Anasayfa