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e-Okul LGS başvuru! E okul veli bilgilendirme sistemi giriş ekranı! LGS tercih başvuru detayı

E-Okul veli bilgilendirme sistemi giriş ekranı LGS tercih başvuru yapacak olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, e-okul LGS başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

17.07.2020 - 18:41 | Güncelleme: ABONE OL
e-Okul

E okul VBS sistemi üzerinden LGS tercihleri için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci LGS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunu araştırıyor. Eğitim dönemi boyunca E-Okul üzerinden yazılı ve sözlü sınav notlarının yanı sıra devamsızlık bilgileri de öğreniliyor. Ancak E-okul şimdi LGS tercihi yapacak öğrenci ve velilerin yakın markajında. MEB'in yayınladığı LGS tercih robotundan da yararlanabilen öğrenciler kendileri için en uygun okulu e-okul üzerinden tercih edecek. E-okul'a dair tüm detaylar haberimizde.

E-OKUL GİRİŞ SAYFASI! LGS TERCİHLERİ - MEB 2020

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

e-OKUL SİSTEMİNDEN NELER ÖĞRENİLİR?

1- Sınav sonuçları öğrenebilir

2- Haftalık ders programını öğrenebilir

3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir

4- Sınav tarihlerini öğrenebilir

5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir

6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

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