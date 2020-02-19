E-mail adresi oluşturma 2020

19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Online işlem yapabilmek için neredeyse her ortamda karşımıza çıkan mail adresi sorgulamasını aşmak için bir mail adresi edinmelisiniz. Bugün devletle ilgili yapacağınız işlemlerde bile mail adresi sorgulanıyor. Örneğin hastaneden randevu alacaksanız MHRS'ye giriş yaparken bir mail adresiniz olmalı.
Telefon numarası, ya da TC kimlik numarası haline gelen mail adresleri kişisel verileri koruma ve paylaşmama şartı ile hizmet verir. Kullanıcıların tüm alışkanlıklarını takip eden bu mail platformları çeşitli özelliklerle kullanıcılarına farklı deneyim yaşatmayı hedefler. Gmail, Outlook ve Yahoo en çok tercih edilen e posta servisleridir. İşte mail adresi nasıl açılır sorusunun yanıtı ve mail servisleri hakkında kısa bir bilgilendirme...
E-MAİL ADRESİ NASIL AÇILIR?
E-mail adresi açmadan önce hangi ücretsiz e posta platformunu seçeceğinize karar vermelisiniz. Benzerlikleri bulunsa da Outlook, Yahoo ve Gmail veri depolama özellikleri, arayüz işlemleri bakımından çok farklılık gösterir. Ayrıca her mail servisinin kendine özel güncellemeleri ve eklentileri vardır. Gmail açarsanız bir Google hesabınız, Outlook açarsanız bir Microsoft hesabınız oluşur. Gmail hesabınızı senkronize ettiğiniz andaki bir çok bilginizi sağlar ve nerede oturum açarsanız kendi bilgileriniz karşınıza çıkar. Youtube dinleme listeniz bile buna dahildir. İşte 3 farklı e posta servisine üye olurken karşınıza çıkabilecekler...
- Outlook, Yahoo ya da Gmail sizden benzersiz bir kullanıcı adı ve parola oluşturmanızı ister
- Ardından kişisel bilgilerinizin bazılarını sorar (doğum tarihi, cinsiyet v.b)
- Mail şifrenizi unutmanız durumunda kurtarma için kullanacağınız e posta adresi bilgisi sorar ve bu maili doğrulamak için yazdığınız kurtarma mailine bir mail gönderir
- Mail adresinizin güvenliği için telefon numaranızı sorar
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