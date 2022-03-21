Savaş e-ihracatın rotasını değiştirdi

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Rusya - Ukrayna savaşı, sadece ihracatı değil e-ihracatı da vurdu. Savaşın Türkiye’nin e-ihracat kanallarını da değiştirdiğini söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “Rusya pazarı e-ihracatta Türkiye’nin üç ana pazarından biriydi. Şimdi bu pazarı kaybettik. Ukrayna ve Rusya’ya trafik tamamen bitti” dedi.

E-ihracat yapan bazı firmaların stoklarını kısa sürede Avrupa ve Ortadoğu’ya kaydırdığını ifade eden Çiğdemli, “Savaş başladıktan sonra e-ihracatta Avrupa ciroları artmaya başladı. Sektör yeni pazar arayışında. Körfez ülkelerine yapılan e-ihracat rakamlarında da artış başladı. E-ihracat satışlarında Avrupa’ya yüzde 60, Orta Doğu’ya ise yüzde 80’e yakın artış var” diye konuştu.

"YENİ PAZARLAR İÇİN İNTERNETE AĞIRLIK VERİLMELİ"

Daha çok Rusya ve Ukrayna ile çalışan e-ihracat sitelerinin, bu kriz döneminde Türki devletler, Avrupa ülkeleri ve Körfez ülkelerine yönelebileceğini ifade eden Çiğdemli, şunları aktardı:

“Yeni pazarlara açılmak isteyenler Türk Lirası’nın rekabetçi tarafını da kullanarak, bu süreçten kayıp yaşamadan çıkabilir. Hedeflenen yeni pazarlara yönelik, uygun dilde internet reklamlarına ağırlık vererek dünya üzerinde yeni müşteriler edinmek mümkün.”