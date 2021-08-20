Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı'nda yer alan adalete erişimin güçlendirilmesine yönelik hedefler tek tek hayata geçiriliyor. Bu kapsamda maddi durumu elverişli olmayan kişilerin, adli yardıma başvuru usulü kolaylaştırılarak adalete erişimlerinin güçlendirilmesi amacıyla standart başvuru formu oluşturuldu.
Özel hukuk alanında mahkemelere yapılacak adli yardım başvurularında kullanılmak üzere, başvuru sırasında istenen belgelerin standarda bağlanmasına yönelik oluşturulan Adli Yardım Başvuru Formu, fiziki olarak adliyelerdeki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri ve mahkeme ön bürolarından temin edilebiliyor.
Ayrıca yapılan düzenleme ile artık Adli Yardım Başvuru Formuna e-Devlet üzerinden de erişilebilecek. Adli yardım talepli dava açmak isteyen vatandaşlar başvuru formuna "https://vatandas.uyap.gov.tr" adresindeki UYAP Vatandaş Portal sayfasından ulaşabiliyor.
ADLİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adli yardım talebinde bulunabilmek için öncelikle mahkemeye başvurularak bu yönde talepte bulunulması gerekiyor. Başvurucunun adli yardımdan yararlanma koşullarını taşıyıp taşımadığı araştırılıyor.
Mahkeme, adli yardımın koşullarının oluşup oluşmadığını değerlendirerek talebin kısmen veya tamamen kabulüne ya da reddine ilişkin karar verebiliyor. Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile devletçe ödenen avanslar, dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil ediliyor.
VATANDAŞLARIN ADALETE ERİŞİMİ KOLAYLAŞIYOR
Oluşturulan standart başvuru formu ile başvurucunun maddi durumuna ilişkin bazı bilgi ve belgelere UYAP üzerinden adli mercilerin doğrudan erişim sağladığı hatırlatılarak, kendisinden sadece formda yöneltilen diğer sorulara doğru ve eksiksiz şekilde cevap vermesi isteniyor.
Böylece Adli Yardım Başvuru Formu'nu kullanarak adli yardım talebinde bulunan vatandaşların, farklı bilgi ve belgeleri değişik kurumları dolaşarak toplama dönemi de son buluyor.
Bu sayede kişilerin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılarak hızlı şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Uygulama ile ayrıca adli yardım başvurularının yararlanma koşullarının değerlendirilmesinde benzer kriterlerin gözetilerek uygulama birliğinin sağlanması öngörülüyor.
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