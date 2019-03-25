25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulmasıdır. e-Devlet Kapısı ise, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan bir internet sitesidir.
e-Devlet sistemine giriş için T.C. kimlik numarası ile birlikte e-Devlet şifresi gerekiyor. e-Devlet Kapısı şifre işlemleri ile ilgili yapmanız gerekenler haberimizde...
e-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğinizi ibraz ederek yurt içindeki PTT merkez müdürlüklerinden veya şubelerinden alabilirsiniz.
e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik veya konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
Bununla birlikte, mobil imza, elektronik imza veya internet bankacılığı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.
e-DEVLET ŞİFRESİ İNTERNET ÜZERİNDEN ALINABİLİR Mİ?
e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT’den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.
Şifre unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre gönderilmemektedir. Kullanıcının e-Devlet Kapısı profilinde tanımlamış olduğu cep telefonuna ya da hem cep telefonu hem de e-postasına gelen doğrulama kodu vasıtasıyla yeni şifre belirlenebilmektedir.
İnternet bankacılığı aracılığı ile giriş yapan bir kişi e-Devlet Kapısı profil alanından kendisine şifre oluşturabilmektedir.
E-DEVLET ŞİFRESİ ÜCRETİ
Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.
Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT’den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.
Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.
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