E - Devlet girişi nasıl yapılır? 2019 E - Devlet şifresi nasıl alınır? soruları KYK yurt başvuruları yapacak öğrenciler tarafından araştırılıyor. 19 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları 26 Ağustos tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında adaylar e-devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte E - Devlet giriş sayfası...

E-DEVLET GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine giriş yapmak için ilk olarak e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir. e-Devlet şifreniz olmadığı takdirde sisteme giriş yapamazsınız. e-Devlet şifresini PTT şubelerinden alabilirsiniz.

e-Devlet şifresi edindikten sonra sisteme T.C. Kimlik Numarası ve şifreniz le birlikte giriş yapabilisiniz ve menüde yer alan tüm kamu hizmetlerini ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

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E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Şifre almak isteyen kişiler, şahsen talepte bulunabilirler. Üzerinde TC kimlik numaralarının bulunduğu fotoğraflı bir kimlik ile (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları) yurt içinde PTT şubelerinden 2 TL karşılığında alabilirler. Yurt dışında ise Elçilik veya Konsolosluktan temin edebilirler.

ŞİFRE NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak “Şifre Değiştirme” sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse “Şifre ve Güvenlik Ayarlarım” sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR

E-Devlet şifresi PTT aracılığı ile alındıktan sonra kesinlikle iptal edilememektedir. Vatandaşın T.C. Kimlik Numarası gibi (şifre değiştirme/güncelleme durumu olsa bile) ömür boyu kullanacağı bir bilgidir. Uzun süre sisteme giriş yapmaz veya giriş yapmamayı tercih etseniz bile şifreniz aktif olarak kalmaktadır, herhangi bir pasif duruma geçme veya hesabı dondurma işlemi olmamaktadır.

E-Devlet şifrenizi unutur veya kaybederseniz tekrar PTT’ye gitmenize gerek yoktur, onun yerine E-Devlet resmi internet sayfası üzerinde bulunan Şifremi Unuttum sekmesi aracılığı ile şifrenizi yenileyebilir ve tekrar sisteme giriş sağlayabilirsiniz. Şifreyi yenilemek için ise sistemde kayıtlı cep telefonunuzun tanımlı olması gerekir ve kayıtlı telefon numarasına gelen kodu eşleştirmeniz gerekmektedir. E-Devlet sistemi vatandaşa/kullanıcıya güvenlik bağlamında 3 ayda bir şifre yenileme seçeneği önerir. Şifreyi değiştirip değiştirmeme ise tercihe bağlıdır.

E-DEVLET SİSTEMİNDEKİ MEVCUT HİZMETLER

İlk hizmete girdiği 2008 yılından bugüne birçok devlet ve kurum işlemini internet üzerinden sağlama olanağı sunan E-devlet ile şu hizmetlerden yararlanabilir, bilgi edinebilirsiniz;

1 - Adalet Bakanlığı

- Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama

- Adli Sicil Kaydı Sorgulama ve Belge Doğrulama

2 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

- Gelir Testi Sonucu Sorgulama

- Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama

- Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama

3 - Başbakanlık

- BİMER Yeni Başvuru

- BİMER Başvuru Sonucu Sorgulama

4 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

- Mobil/Sabit/İnternet/Kablo TV/Uydu İşletmecilerinden Borç ve Alacak Sorgulama

- Baz İstasyonları Ölçüm Bilgileri

- IMEI - Cep Telefonu Numarası Eşleştirme

- IMEI Sorgulama

- IMEI Kaydet

- Numara Taşıma Sorgulama

5 - Doğal Afet Sigortaları Kurumu

- Poliçe Sorgulama

6 - Emniyet Genel Müdürlüğü

- Araç Sorgulama

- Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama

7 - Milli Eğitim Bakanlığı

- MEB Sınav Yeri Sorgulama

- MEB Sınav Sonuç Sorgulama

8 - Milli Savunma Bakanlığı

- Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

- ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu

- ASAL Celp Dönem Tercihi

9 - PTT

- Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama

- Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlali Geçiş Bilgileri Sorgulama

10 - Sosyal Güvenlik Kurumu

- 4A Emekli Aylığı Kesintileri

- 4A Emekli Aylık Bilgisi

- 4A Emekli Ödeme Bilgileri

- 4B Borç Durumu

- 4B Emekli Aylığı Kesintileri

- 4B Aylık Bilgisi

- 4B Tescil Kaydı

- 4C Emekli Aylığı Kesintileri

- 4C Bir Aylık Maaş Tercihi

- 4C Tescil Kaydı