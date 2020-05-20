Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

2017 yılında elektrikli araç yarışına dahil olarak dikkatleri üzerine çeken İngiliz süpürge üreticisi Dyson, 2.5 milyar poundluk projeyi geçtiğimiz Ekim ayında rafa kaldırmıştı.

Şirketin kurucusu James Dyson, bugüne kadar sadece çizimlerinden görülen elektrikli aracı ise önceki gün kamuoyuna açtı.

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Dyson, aracın 900 kilometreden fazla menzili olacak ve 0'dan 100 km hıza 4.8 saniyede çıkacak şekilde geliştirildiğini belirtti.

2.6 ton ağırlığındaki araçta yer verilen elektrikli motorun 400kW ve 650 Nm tork değerleri sunduğunu belirten Dyson, aracın son hızının ise 210 km/s olduğunu açıkladı.

TOGG İLE AYNI TEKNOLOJİYİ KULLANACAKTI

Dyson'ın prototip aşamasına getirdiği elektrikli aracın, Tesla'ya rakip olması bekleniyordu. Fakat, Tesla'nın ürün gamında Dyson'ın aracına en yakın model olan Model X'in en güçlü versiyonu bile 580 kilometrelik menzili ile Dyson'ın aracının gerisinde kalıyor.

Aracın bazı özelliklerinden bahseden James Dyson, yol bilgilerinin hologram teknolojisi ile sürücünün gözüne yansıması yönünde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Söz konusu teknolojinin, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli elektrikli otomobilde yer alması bekleniyor. TOGG'un Aralık ayındaki lansmanında, yerli girişim Cyvision isimli yerli girişimin geliştirdiği hologram teknolojisi de katılımcılara sergilenmişti.

Elektrikli aracın fiyatı üzerinde de düşündüklerini aktaran Dyson, 2021 yılında piyasaya çıksaydı otomobilin yaklaşık 150 bin poundluk bir fiyat ile bayilerde yerini alacağını açıkladı.

BUGÜNE KADAR 605 MİLYON POUND HARCADI

600 kişini çalıştığı Dyson'un elektrikli araç projesinde, fabrikanın Singapur'a kurulacağı açıklanmıştı.

Aracın 2021 yılında satışa sunulması beklenirken, 2019 Ekim ayında ise projeye o güne dek kendi cebinden 605 milyon pound harcayan James Dyson beklenmedik bir şekilde elektrikli araç projesinden vazgeçtiklerini bildirmişti.

Dyson, o dönem çalışanlarına gönderdiği mailde, projenin ticari bakımdan elverişli olmadığı gerekçesi ile durdurulduğu, şirketin elektrikli otomobillerin bel kemiğini oluşturan lithium-ion bataryalara alternatif olması öngörülen solid-state bataryalar ile yapay zeka, sensor sistemleri ve robotik gibi teknolojilere yöneleceğini kaydetmişti.

James Dyson, diğer elektrikli araç firmalarına kapılarının açık olduğunu belirterek, geliştirdikleri bataryaları satabileceklerini vurguladı.

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