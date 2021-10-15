2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları MEB'in yayımlamış olduğu iş takvimine göre belli oldu. DYK kurslarına başvurmak isteyen adaylar e-Kurs başvuru ekranını ve kursların başlayacağı tarihi araştırıyor. İşte DYK e-Kurs başvuruları hakkında merak edilenler...

DYK YERLEŞTİRME KURSLARI BAŞVURU TARİHLERİ

"16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz"

Tüm öğrencilerin yüz yüze eğitimle okullarıyla buluşturulmasının ardından öğrenme kayıplarının giderilmesi için her ay yardımcı kaynak destek paketi hazırlayacaklarını ve bu paketlerden ilkini dün yayımladıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:

"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz.

Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim'de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Diğer taraftan her ay destek paketi yayımlayacağız. Buna ilave olarak 7, 8, 11 ve 12. sınıflar içinde isteyen öğrencilerimizi Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinden destekleyeceğiz."

Ayrıca, DYK'ler aracılığıyla öğrenme kayıplarını öncelikli olarak ölçeceklerinin ve sunulacak destekleri bu ölçme bulgularına göre belirleyeceklerinin altını çizen Özer, "2. sınıftan 12. sınıfa tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ile 7, 8, 11 ve 12. sınıflarımıza yönelik DYK'lerle öğrencilerimizin her türlü taleplerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-kurs öğrenci girişi nasıl yapılır? Şeklindeki sorular öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. MEB başvuruları bugün sona eren destekleme ve yetiştirme kurslarını e-kurs sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

e-kurs girişi, https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx adresi üzerinden yapılıyor. Yukarıda bulunan öğrenci girişi butonuna tıklayarak;

E-okul öğrenci girişi

Açık Lise Öğrenci Girşii

Mezun Öğrenci Girişi

şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı SeriNo veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.

E-KURS ÖĞRENCİ GİRİŞİ

DYK E-KURS BAŞVURU YÖNTEMLERİ

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.