DVTK-Fenerbahçe Alagöz Holding: 64-81 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Alagöz Holding, FIBA Kadınlar EuroLeague'in 7. haftasında konuk olduğu Macar ekibi DVTK HUN-Therm'i 81-64 mağlup ederek 7de 7 yaptı.
FIBA Kadınlar EuroLeague'in 7. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Macaristan'ın DVTK HUN-Therm takımını 81-64 mağlup etti.
Miskolc kentinde oynanan A Grubu maçında ilk çeyreği 20-18 geride kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasına 47-37 önde gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren ve son çeyreğe 66-53 önde giren Fenerbahçe Alagöz Holding, rakibini 81-64 yendi.
Sarı-lacivertli ekip, grupta 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü.