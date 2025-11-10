DV Lottery 2025 -2026 Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma fırsatı sunan (Yeşil Kart) Green Card başvuruları belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru ile başvurular başlıyor. İşlemlerin ücretsiz olarak gerçekleştirileceği Green Card başvurusunda bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması gerekiyor. Peki Green Card başvuruları ne zaman? 2025 2026 DV Lottery Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
Green Card başvurusu için geri sayım sürüyor. Başvurular dvprogram.state.gov sitesi erişime açılacak. Başvuru yapacak vatandaşların fotoğraf yüklemeleri esnasında biçimin düzgünlüğü ve ebatları önem arz ediyor. İşte, 2025 2026 DV Lottery Green Card başvuru tarihi ve şartlarına yönelik bilgiler
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ABD Yeşil Kart başvuruları https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen başvurularda tüm aşamaların hatasız bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Ayrıca başvuruda fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarası da tekrar istenemeyeceği için iyi saklanmalı.
2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayıp, 7 Kasım'a kadar sürmüştü.
Bu yıl kasım ayının ikinci haftasına girildi fakat başvurular henüz alınmaya başlamadı.
2026 dönemi için başvuruların kasım ayının son haftalarından itibaren başlaması bekleniyor.
Adım Adım Green Card
1.Green Card Nedir ve Kimler Başvurabilir?
Green Card, ABD'de sürekli ikamet (yasal daimi ikamet) hakkı veren karttır. DV programı, göçmenlik oranı düşük ülkelerden gelen başvuru sahiplerine yönelik. Başvuru şartları arasında genellikle en az lise mezuniyeti veya eşdeğer eğitim ya da belirli iş deneyimi gibi kriterler yer alıyor ve her yıl yaklaşık 55 bin kişiye Green Card veriliyor.
2.Başvuru ve Kayıt Süreci
Ekim ayının ilk haftası başlayan kayıtlar bu sene gecikti. Kesin tarih ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak. Bu sene 1 dolar kayıt ücreti getirildi. Bu ücret, başvuru yapmak için zorunlu olacak ve geri ödenmeyecek.
3.Başvuruda Önemli Noktalar
Kayıt başvurusu yalnızca ABD hükümetinin resmi portalı üzerinden yapılıyor. Kişisel bilgiler ve fotoğraf, istenen kimlik bilgileri, adresler, eğitim durumu vb. gibi bilgilerin doğru girilmesi gerekiyor.
Bir önemli nokta da fotoğraf: boyut, arka plan, yüz görünürlüğü gibi koşullar resmi şartlara uygun olmalı. Başvuru tamamlandığında verilen doğrulama numarasının saklanması gerekiyor, çünkü seçilme durumuna bu numara ile bakılıyor.
4.Seçilme, Vize Başvurusu ve Sonrası
Başvurular arasından kurayla seçilen adaylara vizelerin başvuru süreci açılır. Seçilen adaylar ayrı bir başvuru ücreti ve işlem süreci ile vize başvurusunda bulunurlar. Belgelerin doğruluğu, sağlık kontrolleri, adli sicil vb. kontroller yapılır.
