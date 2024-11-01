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        Haberler Bilgi Yaşam Düzgün bir karına sahip olmak düşünüldüğü kadar zor değil! Düz bir karın için yapılması gerekenler nelerdir?

        Feed ve düzgün bir karına sahip olmanın basit ve etkili yolları nelerdir?

        Uyandığımızda aynada gördüğümüz kocaman bir karın ve şişman bir vücut, doğal olarak güne keyifsiz başlamamıza neden olabilir. Düzgün bir karna sahip olmak ise düşünüldüğü gibi çok zor değil. İşte düzgün bir karına sahip olabilmek için yapılması gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 12:00 Güncelleme: 01.11.2024 - 12:00
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        • 1

          Sürekli başlanıp bırakılan diyetler, spor salonlarında geçirilen saatlerce vakit ve bunca yapılanlara rağmen istenilen düz bir karına ulaşamama durumu kişide üzüntülü bir ruh hali meydana getirebilir. Düz bir karına sahip olmak ise aslında o kadar da zor değil. İşte detaylar...

        • 2

          1. Yatmadan önce yemek yemeyi bırak

          Yatmadan 3 saat öncesinde yemek yemek doğru değildir. Atıştırmalıklar dahil yatmaya yakın saatlerde tüketilmemelidir. Yani su dışında herhangi bir şey yiyip içilmemelidir.

        • 3

          2. Porsiyonlarını azalt

          Birçok insan, yanlış gıdaları yemekten ziyade doğru gıdaları çok fazla yer. Yalnızca doyduğunu hissedene kadar yemeli ve sonrasında durmalısın.

        • 4

          3. Diyetinde şekeri mümkün olduğunca azalt

          Gereksiz kalorilerle dolu olmasının yanı sıra, sisteminde daha az şeker bulunması insülin seviyelerini düşürür. Yapay tatlandırıcıları dikkatli kullan. Kalori alımını düşürmeye yardımcı olsalar da, kilo almaya sebep olan açlığın artmasını tetiklediklerine dair kanıtlar da mevcut.

        • 5

          Asitli içecekler, alkol, meyve suları ve özel kahve içeceklerine dikkat et. Bunlar yüksek oranda şeker içerir.

        • 6

          4. Çay ve kahve tüketimini sınırlandırın

          Çay ve kahve yararlı etkileri olmakla birlikte, fazla tüketilmesi toksik etkilere yol açabilen içeceklerdir. Çay açık, limonlu ve şekersiz olmak üzere 3-4 bardaktan fazla tüketilmemelidir.

        • 7

          Kahve de yine şekersiz tüketilmeli; günde 1 Türk kahvesi, 1 filtre kahveyi geçmemeli, içerisindeki kafeine mutlaka dikkat edilmelidir.

        • 8

          5. Akşam yemeğini hafif mönülerden oluşturun

          Alınması gereken enerjinin çoğu sabah, öğle ve varsa gündüz ara öğünleri arasında paylaşılmalıdır. Akşam salata, zeytinyağlı sebze yemekleri, çorba gibi seçenekleri dahil edilerek hem rahat bir uykuya hazırlık yapılır hem de karın bölgesi yağlanmalarına engel olunabilir.

        • 9

          6. Öğleden sonra saat proteinden açısından zengin bir atıştırmalık tüket

          Uzmanlara göre, öğleden sonra saat 3 ile 4 arası olan "sihirli saat"te protein açısından zengin bir atıştırmalık yemek metabolizmayı hızlandırır ve kan şekerini dengeler.

        • 10

          Bir protein barı veya protein karışımı, bir avuç badem veya kabak çekirdeği veya bir parça az yağlı peynir iyi seçeneklerdir. Dengeli bir kan şekerine sahip olmak, sistemindeki insülini azaltır; bu iyi bir şeydir çünkü insülin vücudunun orta kısımlarında yağ depolanmasına sebep olabilir.

        • 11

          7. Bolca su tüketin

          Düzenli olarak tükettiğin tüm içecekleri, özellikle tamamen gereksiz kalorilerle dolu olan ve midende şişkinlik yapan asitli ve şekerli içecekleri su ile değiştir.

        • 12

          8. Asla aç kalma

          Aldığın sonuçlar geçici olur ve kısa sürede kendini kötü hissedersin, bu da vazgeçme olasılığını artırır. Aç kalmanın en etkili yöntem olduğunu düşünsen de, aslında bu vücuduna kalıcı zararlar verebilir ve kilo vermeni zorlaştırabilir.

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