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        Haberler Sağlık Düzenli Omega-3 vitamini almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor | Sağlık Haberleri

        Düzenli Omega-3 vitamini almak yaşlanmayı yavaşlatabiliyor

        Bilim insanları yaptıkları bir çalışmada, düzenli olarak Omega-3 vitamini almanın biyolojik yaşlanmayı yavaşlattığını tespit etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 06.02.2025 - 10:52
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        Düzenli kullanımı yaşlanmayı yavaşlatıyor
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        The Guardian'ın haberine göre, Harvard Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nden araştırmacıların da aralarında bulunduğu uluslararası bilim ekibi, hücre ve organlarda yaşa bağlı gerilemeye ilişkin yapılan 3 yıllık bir çalışmada, 777 yaşlı İsviçrelinin klinik deney sonuçlarını analiz etti.

        Araştırmada, günde bir gram Omega-3 vitamini alan söz konusu kişilerde biyolojik olarak yaşlanmanın, almayan kişilere göre 4 aya kadar azaldığı görüldü.

        Bilim insanları, D vitamini takviyesi yapan ve haftada en az 3 kez 30 dakika boyunca egzersiz yapan kişilerde, daha büyük fayda sağladığına işaret etti.

        Öte yandan araştırmacılar, Omega-3 içeren beslenme tiplerinin, iltihaplanmanın azalması, daha iyi eklem sağlığı, daha düşük kalp hastalığı, kanser ve bunama riski ile ilişkili olduğuna dikkati çekti.

        İngiltere'deki King's College London'da geriatrik tıp alanında araştırma görevlisi Mary Ni Lochlainn, çalışmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu basit ve oldukça düşük maliyetli müdahalelerin faydalı ve yaşlandıkça yetişkinler için uğraşmaya değer olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunuyor" ifadesini kullandı.

        Araştırmanın sonuçları, Nature Aging dergisinde yayımlandı.

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