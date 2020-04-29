Düzce Üniversitesinden Kovid-19'un psikolojiye etkileri araştırması

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de yoğun bir şekilde salgın yaşanırken, hastalıkla mücadele tedbirlerinin kişilerde kaygı ve panik durumları ortaya çıkarabildiğini bildirdi.
Abdi Güngör, insanların "Virüs kendilerine veya yakınlarına bulaşır mı?" kaygısını yakından yaşadığını, sadece bu açıdan bakıldığında bile kendi içinde kaygı, korku ve belki bazen panik gibi birçok duyguyu içeren bir olgudan bahsedebildiklerini ifade etti.
Kovid-19 salgınının ruh sağlığı üzerine etkileriyle ilgili bazı çalışmaların literatürde yer almaya başladığını fakat bu çalışmaların henüz yeterli sayıda olmadığına işaret eden Güngör, Düzce Üniversitesinin salgın süreciyle ilgili akademik çalışma sonuçlarının çarpıcı olduğunu aktardı.
Güngör, şunları kaydetti:
"Kovid-19 sürecinde yürüttüğümüz ve henüz yayın aşamasında olan bir akademik çalışmada ise Düzce Üniversitesi öğrencilerinden de katılımcıların olduğu üniversite öğrencilerinin, televizyonda, sosyal medyada ve günlük sohbetlerinde Kovid-19 konusuna maruz kalma dereceleriyle daha fazla kaygı, korku ve stres hissetmeleri arasında ilişki olduğunu tespit ettik. Yine bu araştırma sonucunda korku, kaygı ve stresin öğrencilerin akademik ilgilerinin düşmesi ile ilişkili olduğu sonucuna ulaştık. Daha önceki salgın dönemlerine ait yapılan çalışmaların da hemen hemen hepsinde değinilen ve yine başka akademik çalışmalarla da desteklenen, halen bizlerin de yürüttüğü akademik çalışmalarda ulaşılan sonuçlara göre bu tür bir salgının insan psikolojisi üzerine olan etkilerinde bireysel farklılıklar anlamlı ve majör bir aracı etki oynamaktadır. Başka bir ifadeyle bireylerin umut seviyesi, stresle baş etme biçimleri, sosyal destek algıları, yaşamda anlam seviyeleri gibi bireysel farklılıklar, salgının getirdiği zorlukların psikolojimizi ne kadar etkileyeceğinin belirleyicisidir."
Bu süreçte "Sosyal izolasyon mu fiziksel izolasyon mu?" sorusuna dikkati çeken Güngör, Kovid-19 ile mücadele kapsamında istenenin aslında fiziksel izolasyon olduğunu, bu süreçte aileyle, arkadaşlarla, meslektaşlarla iletişimin kesilmemesi gerektiğini ifade etti.
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