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        Haberler Yaşam Düzce'nin saklı cenneti: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

        Düzce'nin saklı cenneti: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı

        Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki saklı cennet olarak nitelenen ve yeşilin farklı tonlarıyla kışa giriş yapan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçi çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:39 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:39
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          Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere köyünde bulunan ve 130 metre yükseklikten akan Güzeldere Şelalesi çevresindeki köknar ve çınar ağaçları, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarıyla bölgeyi güzelleştiriyor.

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          Çevrenin mesire alanları da doğaseverler için tabiatla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

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          Doğal güzellikleri dolayısıyla saklı cennet olarak nitelendirilen ve her mevsim farklı güzelliğe bürünen tabiat parkı, aralık ayında da doğaseverlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

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