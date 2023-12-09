Düzce'nin saklı cenneti: Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki saklı cennet olarak nitelenen ve yeşilin farklı tonlarıyla kışa giriş yapan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçi çekiyor
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Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Güzeldere köyünde bulunan ve 130 metre yükseklikten akan Güzeldere Şelalesi çevresindeki köknar ve çınar ağaçları, yeşil, sarı ve kahverengi tonlarıyla bölgeyi güzelleştiriyor.
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Çevrenin mesire alanları da doğaseverler için tabiatla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.
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Doğal güzellikleri dolayısıyla saklı cennet olarak nitelendirilen ve her mevsim farklı güzelliğe bürünen tabiat parkı, aralık ayında da doğaseverlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.
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