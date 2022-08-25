DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü, Düzce'deki zengin yaban hayatı ve tür çeşitliliğini kayıt altına alabilmek için 20 fotokapan ile izleme ve kontrol çalışması yapıyor.

KIRMIZI LİSTEDE! DHA'nın haberine göre bu kapsamda, son yapılan fotokapan izleme çalışmalarında, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan vaşak görüldü.

FARKLI TÜRLER DE KAYDA GİRDİ Vaşağın geçtiği güzergahta ayrıca kızıl geyik, karaca, ayı, kurt, çakal, tilki, kaya sansarı, yaban kedisi, domuz gibi türler de farklı zamanlarda kayda girdi.

KAFKAS VAŞAĞININ İZİ SÜRÜLMÜŞTÜ Fotoğraf: AA Geçtiğimiz mayıs ayında, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında yaşayan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan Dorlion isimli 5 yaşındaki dişi Kafkas vaşağının 11 ayda 446 kilometrekarelik alanı kullanarak 1400 kilometre yol katettiği belirlenmişti.

ÇOK YAKINDAN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ Fotoğraf: AA Mart ayında da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulusoy Bali'nin, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı çok yakından görüntülemesi basına yansımıştı.