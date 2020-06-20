Alınan bilgiye göre, Düzce'nin Bahçeşehir semti Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Yasemin İlhan (34) böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden izin alarak evine geldi.

İlhan'ın aynı rahatsızlığı bulunan ve hastanede tedavi gören eşi, İlhan'a telefonla ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Yasemin İlhan'ın kapıyı açmaması üzerine durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. 4 katlı binanın üçüncü katında oturan İlhan'a ait evin kapısını açamayan itfaiye ekipleri, merdiven aracılığıyla eve girdi.

Ekipler, İlhan'ın hareketsiz bir şekilde yattığını görünce olay yerine sağlık ekipleri çağırdı. Sağlık ekipleri İlhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İlhan'ın cenazesi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlhan'ın cenazesinin otopsinin ardından memleketi Giresun'a gönderileceği öğrenildi.