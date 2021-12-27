Mobilya fabrikası alev alev yandı: 2 yaralı

AA

D-100 kara yolu Kaynaşlı mevkisinde bulunan mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın imalat ve sevkiyat bölümüne de sıçradı.

Düzce, Bolu, Kocaeli ve Sakarya'dan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalara AFAD ve gönüllüleri ile Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) de destek verdi.

2 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre; yangın sırasında hafif yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, yoğun dumandan etkilenen 20 kişiye sağlık ekiplerince ayakta müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın sonucu fabrika kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.