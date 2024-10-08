Düzce'de kamyonda çıkan yangında 150 tavuk öldü
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki kamyonda çıkan yangında yaklaşık 150 tavuk öldü
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden S.T. idaresindeki canlı tavuk yüklü kamyon, Yeşilyayla mevkisinde arka lastiklerinden yanmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip itfaiye ekiplerine haber verdi. Kamyonun dorse kısmına sıçrayan alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. AA'nın haberine göre; dorsenin kullanılamaz hale geldiği yangında, yaklaşık 150 tavuk öldü.