Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Düzce'de iki aile arasında çıkan kavgada 9 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Düzce'de iki aile arasında kavga: 9 yaralı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde iki aile arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 01:37 Güncelleme: 09.08.2024 - 01:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki aile arasında kavga: 9 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dibektaş köyü meydanında karşılaşan İnanlı ve Engin aileleri, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine taş ve sopaların kullanıldığı kavgada her iki aileden 9 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Jandarmanın müdahalesiyle sona eren kavganın ardından Muhittin İnanlı'ya ait tek katlı evde yere dökülen benzinin alev alması sonucu yangın çıktı.

        Yangına ilk müdahaleyi jandarma ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yaptı.

        Jandarma, 74 yaşındaki Fahriye İnanlı ile 2 kız çocuğunu evden çıkardı. Ayrıca ahırdaki büyükbaş hayvanlar da ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        REKLAM

        İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

        Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kavgaya karışan ailelerden gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #düzce
        #düzce haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        İtalya'ya diş geçiremedik!
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        Hatice Akbaş gümüş madalya kazandı
        Serinlemek için baraj gölüne girmişlerdi!
        Serinlemek için baraj gölüne girmişlerdi!
        Canlı yayın tartışması ne zaman?
        Canlı yayın tartışması ne zaman?
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Gazze'de sivil kayıpların düşük olduğu iddiası
        Gazze'de sivil kayıpların düşük olduğu iddiası
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        İstanbul'da flaş açıklama!
        İstanbul'da flaş açıklama!
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Habertürk Anasayfa