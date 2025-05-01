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        Haberler Gündem Çevre Düzce'de fide dağıtımı yapıldı | Son dakika haberleri

        Düzce'de yüzde 75'i hibe fide dağıtımı

        Düzce'de tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında yüzde 75'i bakanlık destekli fide dağıtımı yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 10:47 Güncelleme: 01.05.2025 - 10:47
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        Düzce'de fide dağıtımı yapıldı
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde uygulanan "Domates Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" ve "Hıyar Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" doğrultusunda, Düzce'de çiftçilere fide dağıtımı yapıldı.

        Proje kapsamında; yüzde 75 bakanlık desteği ve yüzde 25 çiftçi katkısıyla 28 dekar alanda dikilmek üzere 150 üreticiye toplam 54 bin adet domates fidesi, 20 dekar alanda dikilmek üzere 103 üreticiye ise 42 bin 770 adet hıyar fidesi teslim edildi.

        Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu diliyoruz. Tarımsal üretimi destekleyerek hem üretimi artırmaya hem de kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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        #fide dağıtımı
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