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        Haberler Gündem Düzce'de çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Güncel haberler

        Düzce'de 2 katlı evde yangın çıktı

        Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 01:22 Güncelleme: 23.02.2024 - 01:22
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        Düzce'de 2 katlı evde yangın çıktı
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        Aydınyayla köyünde Recep Bektaş'a ait 2 katlı evin birinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri ve Yığılca Orman İşletme Şefliğine ait arazözler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangında büyük çapta hasar oluşan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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