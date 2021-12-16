Dilencinin üzerinden çıkan para şaşırttı

Kent merkezinde iş yerlerine girerek dilencilik yapan kişiyi takibe alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilenciyi Hamidiye Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi'nde yakaladı.

Karakola götürülen dilencinin yapılan üst aramasında ele geçirilen 11 bin 810 liraya el konuldu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, yaptığı açıklamada, dilencinin üzerinden çıkan parayı görünce şaşırdıklarını belirterek, "İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızdan dilenciliği meslek haline getiren kişilere kesinlikle para vermemelerini rica ediyoruz." dedi.

Dilenciye Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı.